Foto di mafia in famiglia, ecco Il traditore

TORINO - Solo poche immagini, ma davvero forti e affascinanti, dell'atteso film IL TRADITORE di Marco Bellocchio (in odor di Cannes) con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta, sono tra le sorprese di questo 'anticipo' del Listino Rai Cinema 2018 presentato da Paolo Del Brocco a margine del Torino Film Festival. Una mafia, prima della scissione, quella che si vede nel TRADITORE, che fa una mega foto di famiglia in occasione della Festa di Santa Rosalia tra festeggiamenti e inni di devozione alla protettrice di Palermo.

Ma altrettanto sorprendenti sono le sequenze de IL PRIMO RE di Matteo Rovere con Alessandro Borghi, ambientato nel 750 a.C. e girato in protolatino, che racconterà la storia-mito di Romolo e Remo prima della fondazione di Roma. Dall'amministratore delegato di Rai Cinema qualche numero positivo: "Quest'anno abbiamo una quota di mercato superiore al 12%" (pari a circa 12 milioni di biglietti) "e la volontà di sconfinare sempre di più in nuovi territori, ma sempre nel rispetto dell'identità del cinema italiano in un mercato dominato dai grandi distributori internazionali". Per quanto riguarda i grandi maestri in listino, oltre a Bellocchio con II TRADITORE, troviamo Gianni Amelio con HAMMAMET, sulla vicenda di Bettino Craxi, e Il PINOCCHIO di Matteo Garrone.

Di scena poi "commedie non classiche", così le definisce Del Brocco, come il film di Fausto Brizzi MODALITÀ AEREO tra commedia e family; NON CI RESTA CHE IL CRIMINE, "commedia girata con i toni di un gangster movie"; GLI UOMINI D'ORO di Vincenzo Alfieri, noir metropolitano; "IL CAMPIONE" di Leonardo D'Agostini e DOLCEROMA di Fabio Resinaro, un giallo puro. C'è poi il ritorno di Gabriele Muccino con I MIGLIORI ANNI; Francesca Archibugi con VIVERE e Gabriele Salvatores, di nuovo on the road con SE TI ABBRACCIO NON AVERE PAURA, ma per raccontare la storia di un padre e un figlio toccando temi come il disagio e l'handicap. Tra le immagini viste in anteprima oggi a Torino quelle de Il CAMPIONE con Andrea Carpenzano, calciatore di talento, e Accorsi suo professore e guida; quelle di MOMENTI DI TRASCURABILE. FELICITÀ di Daniele Lucchetti e, infine, quelle molto promettenti di 5 È IL NUMERO PERFETTO di Igort con Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso.