Freddie Mercury rivive nel trailer di Bohemian Rhapsody, il film sulla storia dei Queen

Il mito dei Queen rivive nell'interpretazione - e la straordinaria somiglianza - di Rami Malek, il quale veste i panni di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody, che uscirà al cinema il prossimo 2 novembre. La 20th Century Fox ha diffuso nel frattempo il trailer, dove sulle note di Another One Bites The Dust, Bohemian Rhapsody e We Will Rock You scorrono le immagini del film dedicato ai primi 15 anni di carriera della band, dalla nascita fino al leggendario Live Aid del 1985. La pellicola - diretta da Dexter Fletcher e Bryan Singer - è stata accolta con molto entusiasmo dal chitarrista Brian May e dagli altri membri della band.

Il film ha avuto una lunga gestazione. Il progetto risale almeno al 2010 e prevedeva la partecipazione di Sacha Baron nei panni di Freddie Mercury, ma l'attore fu licenziato e sostituito da Sacha Baron Cohen, il quale fu poi a sua volta soppiantato da Rami Malek.