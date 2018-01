L'ora più buia, arriva in sala film su Churchill/VIDEO in esclusiva

E' la storia vera di Winston Churchill nei giorni successivi alla sua elezione a Primo Ministro della Gran Bretagna nel 1940 quando deve affrontare una delle sue prove più impegnative per se stesso e il suo paese: e: decidere se negoziare un trattato di pace con la Germania nazista, o continuare la guerra per difendere gli ideali e la libertà della propria nazione al centro di uno dei film più attesi della stagione, L'ora più buia, in sala con Universal dal 18 gennaio con protagonista un eccezionale Gary Oldman, che per questo ruolo ha già vinto molti premi importanti ed è tra i favoriti per la candidatura all'Oscar.

Mentre le inarrestabili forze naziste si propagano per l'Europa occidentale e la minaccia di un'invasione si rivela imminente, con un pubblico impreparato, un re scettico ed il suo stesso partito che trama contro di lui, Churchill deve far fronte alla sua ora più buia, unire una nazione e tentare di cambiare il corso della storia mondiale.

La regia è di Joe Wright, nel cast Kristen Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup e Ben Mendelsohn.

Qui una clip in esclusiva del film: