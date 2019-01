Matera 2019, Conte: 'E' riscossa della città e del Sud'

"Questa è la riscossa di Matera e del Sud". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, entrando nell'auditorium della Cava del Sole per la cerimonia inaugurale di Matera 2019, alla quale partecipa anche il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, convinto che la capitale europea della cultura possa "diventare un nuovo modello di sviluppo per l'intero #Mezzogiorno. È una sfida ambiziosa che sapremo vincere".

Commosso il sindaco, Raffaello De Ruggieri: "Qui c'è il modello di un turismo vincente. Matera, dalla vergogna al riscatto". Quel riscatto che, per il presidente della Rai Marcello Foa, non deve restare "una iniziativa isolata", ma diventare "il modello di un futuro possibile, soprattutto per i giovani, e un tassello nella costruzione del Sistema Italia".

Per l'ad della tv pubblica, Fabrizio Salini, da Matera parte "la nuova sfida Rai per la cultura: la cultura del nostro patrimonio artistico e scientifico ma anche della legalità, della dignità della persona, dell'alfabetizzazione digitale".

LA DIRETTA DEL PREMIER CONTE