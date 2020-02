Morgan mette all'asta il foglio del testo del brano modificato a Sanremo

"Come promesso in diretta a Live #noneladurso, Morgan ha messo all'asta il foglio del testo modificato a Sanremo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza". Così dal proprio profilo Facebook, Morgan annuncia di aver messo all'asta, sul portale Ebay, il foglio contenente il testo della canzone modificato la sera del Festival, che ha scatenato il caso dell'abbandono di Bugo. "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa", "ma tu sai solo coltivare invidia", "ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io". In questo modo Morgan ha modificato il testo della canzone Sincero, provocando l'uscita di scena di Bugo che ha interrotto la performance sul palco dell'Ariston.