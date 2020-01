Incidente in scooter per Luca Zingaretti, sta bene

Momenti di paura per l'attore Luca Zingaretti, coinvolto in un incidente in scooter in via Cola di Rienzo, nel centralissimo quartiere Prati a Roma. Dalle prime informazioni, Zingaretti starebbe bene. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Prati. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava il noto attore che interpreta tra l'altro Montalbano in tv, e un'auto.