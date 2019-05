Rocco Hunt, canto il calcio dalle tv alle periferie

MILANO - Il nuovo singolo di Rocco Hunt è 'Benvenuti in Italy' e il brano sarà anche la colonna sonora della Nazionale Italiana Under 21 durante i prossimi Europei di Calcio. Scritto dallo stesso Hunt, il brano è prodotto da Mace e Zized, già autori di hit multiplatino. "Questa canzone racconta un mondo del calcio che non è solamente quello che vediamo in televisione - ha raccontato il rapper campano - ma anche quello che si fa nei campetti di periferia o nelle strade, quando i ragazzini mettono gli zaini a terra per fare le porte. Il calcio è uno sport universale che supera ogni barriera, ogni nazione e ogni lingua, per unire i popoli, farli sorridere e anche piangere". Il nuovo singolo della voce salernitana arriva in occasione della prima volta delle finali degli Europei Under 21 ospitate in Italia e Hunt presenterà dal vivo la nuova canzone in occasione della prima partita in programma il 16 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna, così come per la finale prevista in quel di Udine.

"Finalmente un tour negli stadi - ha scherzato Hunt, oggi durante una conferenza stampa spalleggiato dal Tecnico della Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio e dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina - e non mi dispiacerebbe passare dalle fila della Nazionale Cantanti nella quale gioco, a quelle della Nazionale Under 21, anche perché sono quasi coetaneo dei ragazzi che scenderanno in campo". Il Campionato Europeo Under 21 raggiunge quest'anno la sua ventunesima edizione e determinerà l'accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo del 2020. Con cinque titoli vinti su sette finali disputate, l'Italia è attualmente al comando nell'Albo D'oro, con il trionfo per tre edizioni consecutive sotto la guida di Cesare Maldini, prima delle altre vittorie allenata da Marco Tardelli e Claudio Gentile. A dirigere oggi gli azzurrini c'è invece Luigi Di Biagio. "Sono felice della colonna sonora firmata da Rocco Hunt - ha spiegato il tecnico - anche perché è uno dei cantanti preferiti dai miei figli e la sua musica è come fosse di casa".

Partner musicale delle Nazionali di Calcio italiane, compresa la Under 21, è poi Radio Italia che garantirà l'informazione sulle partite e fornirà ai suoi ascoltatori contenuti esclusivi.