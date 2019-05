Rai: caso Fazio, Salini chiede chiarimenti a Rai1 e Palinsesti

L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha scritto ai direttori di Rai1, Teresa De Santis, e del Coordinamento editoriale palinsesti, Marcello Ciannamea, per chiedere chiarimenti sulla vicenda Fazio, in particolare i motivi per cui quella di stasera sarà l'ultima puntata della stagione di Che fuori tempo che fa.

Intanto il programma di Fazio, con 3 milioni 595 mila spettatori, pari al 15.03% di share, vince la prima serata della domenica. Che tempo che fa - segnala la Rai - è anche il programma più commentato su Twitter dell'intera giornata.

"Su Fazio chiamatela come volete. Io la chiamo censura contro la libertà di espressione". Così il leader Pd Nicola Zingaretti, su Facebook, sulla cancellazione di tre puntate del programma di Fabio Fazio.

Prende posizione l'Usigrai: "Missione compiuta. La versione del lunedì del programma di Fabio Fazio chiude in anticipo. Chi ha eseguito l'ordine di Matteo Salvini e di Marcello Foa? Perché è fin troppo chiaro che la pausa per le elezioni europee è solo una scusa, visto che - nel caso - si sovrappone a 1 sola delle 3 puntate ancora previste". "Se è vero che l'ad Fabrizio Salini non sapeva nulla - afferma il sindacato dei giornalisti Rai in una nota - è evidente che ci sono ormai 2 aziende: una che risponde agli organigrammi ufficiali, e un'altra parallela che agisce come gruppo autonomo e in coordinamento con ordini che arrivano dall'esterno dell'azienda. È una situazione non più accettabile. Urgente un chiarimento in cda e in commissione parlamentare di Vigilanza".