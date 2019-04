Nadia Toffa lascia il fidanzato: 'Non mi ha mai accompagnata a fare chemioterapia'

Nadia Toffa lascia il fidanzato perchè assente nel periodo della malattia e delle cure e annuncia sui social :"Torno a ballare da sola". Il post scatena le reazioni della rete ed è uno spunto per approfondire il tema della latitanza delle persone care, in alcuni casi, quando qualcuno si ammala. "Buongiorno amici miei! Tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh, l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia", scrive Nadia Toffa. "Torno a ballare da sola. Decisamente! Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima ; voi! Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?! Che ne dite? Vi abbraccio fortissimo. E buoni scampoli di vacanza - aggiunmge - anche se il tempo è guasto. Ma chi se ne importa. Vi voglio bene e aspetto il vostro parere. Baci luminosi. P.S. Ovviamente non sono in cerca; vorrei solo il vostro parere. Vi strapazzo di baci. E - conclude - aspetto vostro parere. Grazie"