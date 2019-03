Battiato, la salute? Il peggio è passato

"A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo".

Lo dice Franco Battiato in una nota, dopo molti mesi durante i quali erano circolate voci su una presunta grave malattia. Battiato, che il 23 marzo compie 74 anni, parla in occasione del 20° anniversario di "Fleurs - Esempi Affini di Scritture e Simili" (1999), per il quale Universal pubblica per la prima volta un'edizione limitata e numerata in vinile. "Fleurs" è un concept album, in cui i brani sono collegati da un filo comune, quell'affinità di scrittura richiamata nel sottotitolo. Raccoglie cover di autori prevalentemente italiani e francesi e due inediti a firma di Sgalambro e Battiato: da La canzone dell'amore perduto di De André a Ed io tra di voi di Sergio Bardotti e Charles Aznavour, da La canzone dei vecchi amanti di Jacques Brel a Era de maggio di Mario Pasquale Costa e Salvatore Di Giacomo.