Ascolti tv: sfiora 4,4 milioni la Juve in Champions, vola Arbore

Oltre 4 milioni per la partita di calcio di Champions League 'Young Boys-Juventus'. Precisamente il match è stato seguito su Rai1 da 4.393.000 (share 17.8%) e si è così aggiudicato la gara degli ascolti nel prime time di ieri.

Ottimo risultato su Rai2 anche per Renzo Arbore, che con il nuovo programma 'Guarda... Stupisci' ha ottenuto 2.603.000 (share 14.5%), il secondo share più alto della stagione per la rete, dopo Russia-Italia di volley mondiale del 22 settembre scorso. Alle 21.52, segnala la Rai, sulle battute di Arbore e Frassica è stato raggiunto il picco di oltre 4 milioni di spettatori. Su Canale 5 'Animali fantastici e dove trovarli', primo spin-off della serie cinematografica di Harry Potter con Eddie Redmayne, Jon Voight, Johnny Depp e Colin Farrell, ha avuto 2.352.000 (share 11.76%).

Sempre in prima serata, bene su Rai3 'Chi l'ha visto?' di Federica Sciarelli con 2.020.000 (share 9.5%). Su Italia 1 la commedia cult di e con Leonardo Pieraccioni 'Il ciclone' ha avuto 1.368.000 (share 5.95%), su Retequattro 'CR4 - La Repubblica delle donne' ha conquistato 702.000 (share 3.58%) e su La7 'Atlantide' ha avuto 356.000 (share 2.12%).

Nell'access prime time 'Striscia la notizia' su Canale 5 ha avuto 4.328.000 (share) mentre su Rai1 non è andato in onda 'Soliti ignoti' per lasciare spazio alla partita. Su La7 'Otto e mezzo' è stato visto da 1.793.000 (share 7.08%) e su Retequattro 'Stasera Italia' ha registrato, nella prima parte, 1.079.000 (share 4.38%) e, nella seconda, 975.000 (share 3.79%).

Per l'edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 5.146.000 (share 22.75%), il Tg5 è stato visto da 4.305.000 (share 18.68%) e il TgLa7 è stato seguito da 1.366.000 (share 5.94%).

In seconda serata 'Porta a Porta' su Rai1 è stato visto da 742.000 (share 10.8%).

La Rai segnala su Rai1 il risultato de 'L'Eredità' con 4.408.000 (share 22.5%), 'Vieni da me' con 1.619.000 (share 11.9%), 'Il Paradiso delle signore' con 1.397.000 (share 12.8%) e la seconda parte de 'La vita in diretta' con 1.812.000 (share 14.6%). Infine, nella mattina di Rai1 da segnalare 'Storie Italiane' che, nella prima parte, ha totalizzato il 19.3% di share e 1.001.000. 'La prova del cuoco' ha ottenuto 1.384.000 (share 13.6%). Nel pomeriggio di Rai3, bene 'Geo' con 1.806.000 (share 14%) mentre in serata 'Alla lavagna!!!' su Rai3 ha raggiunto 1.437.000 (share 6%). E Mediaset sottolinea il risultato nel preserale, di 'The Wall' su Canale 5 con 3.664.000 (share 19.12%), di 'Fuori dal coro' informa su Retequattro con 783.000 (share 3.9%).

Complessivamente la Rai si è aggiudicata la prima serata con 10.383.000 (share 41.3%) a fronte dei 7.312.000 (share 29.09%) di Mediaset, la seconda con 4.746.000 (share 41.8%) contro i 2.971.000 (share 26.18%) delle reti del biscione e l'intera giornata con 4.001.000 (share 39.3%) a fronte dei 3.052.000 (share 30%) di Mediaset.