Forum all'ANSA con il ministro Bonisoli: 'Una commissione per valorizzare il patrimonio della moda'

"La moda italiana ha archivi pazzeschi, dai modelli meravigliosi di alta moda al pret a porter e in questo momento non c'è un vero monitoraggio. Per questo oggi ho istituito una commissione apposita per capire come valorizzare questo patrimonio". Lo ha annunciato il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, ospite di un Forum all'ANSA.

"Dobbiamo vedere di mappare questi beni, metterli in sicurezza e proporre delle forme di fruizione - ha spiegato -. Sia che diventi un museo unico sullo stile di Victoria and Albert oppure diffuso o anche virtuale".

Bonisoli ha anche annunciato un aumento dell'organico del Mibac, il ministero dei Beni Culturali: "Quattromila nuovi dipendenti che entreranno in servizio nel 2021: sono le nuove assunzioni ottenute nella manovra di bilancio, prima tranche di un provvedimento che prevede altre duemila nuove entrate negli anni subito a seguire".

"Abbiamo chiesto le assunzioni e le abbiamo ottenute", ha sottolineato Bonisoli, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega Bongiorno. "Sta facendo un ottimo lavoro per ridare ossigeno alla pubblica amministrazione". Una parte delle aassunzioni, ha precisato, sono previste nel disegno di legge concretezza.

Il ministero dei Beni Culturali, ha spiegato, "è attualmente sotto organico di tremila unità e altre tremila andranno in pensione nei prossimi anni. All'inizio del mio mandato - ha ricordato Bonisoli - ho detto che avrei assunto seimila persone entro il 2023 e l'impegno sarà mantenuto perché da subito ho sottolineato che volevo evitare di assumere tutti insieme e creare un tappo generazionale" .

Il ministro ha sottolineato anche la necessità di rendere più sicuri monumenti e siti culturali. Il terrorismo, ha rilevato, "fa paura ed è giusto approntare norme di sicurezza per proteggere le persone in visita ai monumenti e ai siti culturali, cosa che si sta facendo con molta più attenzione negli ultimi anni e si continua a fare sempre di più. Ma per i beni culturali italiani c'è anche il tema della sicurezza interna, del rispetto delle norme sugli impianti e i luoghi, gli accessi". Bonisoli ha annunciato, quindi, un progetto "già finanziato per 100 milioni di euro per 314 siti della cultura". Grazie ad una norma inserita nella manovra economica, ha precisato, verrà portato avanti attraverso una collaborazione con i vigili del fuoco.