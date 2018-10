Moda: quattro griffe firmano capsule OVS per 90/o Topolino

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - OVS celebra i 90 anni di Topolino con una capsule collection realizzata da quattro giovani creativi selezionati da Vogue Talents, property di Vogue Italia dedicata ai talenti e alla creatività.

I quattro nomi sono: Arthur Arbesser, Diego Marquez e Mirko Fontana di Au Jour Le Jour, Maria Sole Cecchi di Les Petits Joueurs e Vivetta Ponti con il brand Vivetta che hanno interpretato l'iconografia del celebre personaggio nato dalla matita del grande Walt Disney.

Vivetta si è spirata alle orecchie di Topolino che ornano il cappuccio del piumino stampato mentre il volto appare ricamato su mini e T-shirt. Stampe colorate su bomber, T-shirt, felpe in neoprene per Arbesser che celebra Topolino con palloncini persi in vortici, o grandi pois che formano spirali. Au Jour Le Jour trasforma la sagoma Mickey Mouse in un pattern animalier. Le prime tavole di Topolino hanno ispirato Maria Sole Cecchi che raffigura con borchie e strass Topolino e Minnie su zainetti, borse e portachiavi. In vendita dal 17 ottobre