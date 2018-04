Massimo Di Cataldo compie 50 anni e canta 'Ci credi ancora all'amore'

Massimo Di Cataldo festeggia 50 anni con un party e la pubblicazione di un nuovo singolo intitolato 'Ci credi ancora all'amore'. La canzone, intimista e romantica, è uno spaccato emozionale che, partendo dalla descrizione di un sogno, arriva al punto della situazione sentimentale di una persona che riscopre l'importanza dell'amore.

Nato a Roma il 25 aprile del '68, Di Cataldo ha scelto il Piper Club per la festa alla quale parteciperanno molti artisti: attori comici come Antonio Giuliani, Carmine Faraco, Leonardo Fiaschi e Cinzia Leone e colleghi musicisti come Alberto Fortis, Gianni Mazza, Paolo Vallesi, Michele Amadori, Lidia Schillaci e Luca Rustici.