Ci sarà anche Corinne Vella, sorella Daphne Caruana Galizia

Corinne Vella, sorella di Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa da un'autobomba lo 16 scorso ottobre, parteciperà all'incontro del Festival internazionale del giornalismo di Perugia dedicato a ''Indagare sui legami fra crimine organizzato e Governi: gli omicidi di Daphne Caruana Galizia e Ján Kuciak''. In programma il 13 aprile alle 16.30. Insieme a lei saranno presenti Peter Bardy, direttore Aktuality.sk, il giornale online per cui lavorava Ján Kuciak, Carlo Bonini, giornalista de La Repubblica e co-autore del documentario "Daphne" (in anteprima al Festival), Maria Gianniti, inviata della redazione esteri del TG1, e Alan Rusbridger, direttore della Lady Margaret Hall Univ. di Oxford, ed ex direttore del Guardian dal 1995 al 2015.(ANSA).