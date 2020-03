'Prima e dopo il Virus: parla il cinema italiano', al via con Verdone

A partire da oggi, sui siti del MAXXI (www.maxxi.art) e di Fondazione Cinema per Roma (www.romacinemafest.org), saranno disponibili, una volta alla settimana, una serie di “microlezioni” in video sul cinema del reale, curate da Mario Sesti e legate a Extra Doc Festival, il concorso che Cinema al MAXXI dedica ai migliori documentari italiani, realizzato in collaborazione da Fondazione Cinema per Roma e dallo stesso MAXXI.

"Promuovere quest’iniziativa è, in queste giornate, il modo migliore che Fondazione Cinema per Roma possa avere per rispettare l'impegno preso con il suo pubblico nonostante l'inevitabile interruzione delle attività felicemente avviate nelle ultime settimane in collaborazione con il MAXXI – ha detto Laura Delli Colli, Presidente di Fondazione Cinema per Roma – Aver scelto in particolare di promuovere vere e proprie lezioni online sul tema del documentario significa tenere aperto il dialogo con gli studenti offerto loro attraverso il 'cinema del reale', uno sguardo mai come in questo momento utile a conoscere e approfondire ulteriormente. Un compito che rende viva, nelle difficoltà didattiche, la missione di tutte le istituzioni culturali”.



“È un mezzo per continuare l’attività del Festival che abbiamo dovuto interrompere, a causa della situazione corrente, a qualche giorno dalla conclusione e che stava registrando un successo notevole con il sold out di quasi tutte le proiezioni – ha spiegato il curatore Mario Sesti – Ma è anche un modo per continuare ad alimentare e a tenere viva la nostra attività di istituzioni culturali: queste lezioni, che costruiscono anche una sorta di introduzione al cinema della realtà e ad un genere oggi particolarmente innovativo, fanno parte anche di un programma realizzato in collaborazione con il MIUR che vedrà una platea di studenti delle scuole superiori vedere tutti i film del festival, da casa, e infine assegnare i premi di Extra Doc School dedicati ai migliori documentari italiani"