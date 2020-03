Coronavirus, si valuta la riduzione delle bollette per il 2020

Una riduzione delle bollette per tutto il 2020, da attuare attraverso un intervento sugli oneri di sistema. E' una delle ipotesi che, secondo quanto apprende l'ANSA, il governo sta valutando per dare un sostegno a famiglie e imprese, con una norma da inserire nel nuovo decreto anti-Coronavirus. Il 'titolo' della norma compare anche in una nuova bozza di lavoro che circola in queste ore, che contiene i cardini dell'intervento, dai fondi per gli ammortizzatori sociali alla sospensione delle ritenute per i settori più colpiti, a partire da turismo e spettacolo.