Coronavirus, il rischio contagio ferma lo sport Usa

L'emergenza coronavirus ferma lo sport professionale in tutti gli Stati Uniti. Dopo la decisione dell'Nba di sospendere la stagione del basket, anche la Lega calcio (Mls) e quella dell'hockey su ghiaccio (Nhl) hanno deciso di sospendere la stagione. Per quanto riguarda il baseball, il campionato non è ancora iniziato, ma intanto la Lega (Mlb) ha deciso di sospendere gli allenamenti in attesa di vedere cosa accadrà da qui al fischio d'inizio previsto per il 26 marzo.

La stagione del football americano, invece, inizia in autunno. Tuttavia, da parte della Nfl sono stati presi alcuni provvedimenti come il divieto di viaggiare per gli allenatori e i talent scout. Partite a porte chiuse, poi, per la Ncaa, la Lega del basket universitario, anche se si fanno sempre più insistenti le pressioni per annullare le partite.

E infine la Nascar, la potente associazione che organizza gare automobilistiche come la Daytona 500, ha per ora rinviato le prossime prove in calendario previste a Miami dal 20 al 22 marzo in seguito all'ordinanza del sindaco di proibire i grandi assembramenti.