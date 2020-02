Per Giorgio Armani e Laura Biagiotti a Milano sfilate a porte chiuse

In quella che sostanzialmente è l'ultima giornata della fashion week milanese, Giorgio Armani e Laura Biagiotti hanno deciso di fare le loro sfilate a porte chiuse, senza ospiti, invitati ad assistere alle loro presentazioni in streaming". Anche Moncler, che oggi avrebbe dovuto aprire al pubblico la sua presentazione, ha deciso di annullare il suo evento.

"In un mondo sempre più complesso e difficili eventi del genere capiteranno sempre più spesso": è la considerazione sul diffondersi del coronavirus di Miuccia Prada, che oggi ha annunciato l'arrivo di Raf Simons alla co-direzione creativo del marchio Prada. "Il problema è lavorare e vivere, bisogna lavorare - risponde Miuccia a chi le chiede se non sia strano fare un annuncio del genere in una giornata come quella di oggi - anche se succedono cose brutte e difficili, dobbiamo reagire".