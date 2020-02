'In the Mood for Love', Cannes 2020 celebra i 20 anni del film

Quest’anno Cannes Classics celebra il 20esimo anniversario di 'In the Mood for Love' di Wong Kar-wai, ispirato al romanzo di Liu Yichang.

Presentato nella Selezione Ufficiale e in Concorso nel maggio del 2000, il film ha vinto il Premio come migliore attore a Tony Leung e si è aggiudicato il Gran Premio della Commissione tecnica superiore.

Il restauro in 4K del film realizzato dal negativo originale è stato condotto da Criterion e L’Immagine Ritrovata sotto la supervisione di Wong Kar-wai.

'In the Mood for Love' sarà proiettato al 73esimo Festival di Cannes, con la partecipazione del regista.