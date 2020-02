Ryanair, O'Brien smentisce: Nessun interesse per Air Italy

'Abbiamo visto e sentito alcune notizie. Vogliamo dire che non c'é nessun interesse di Ryanair di comprare Air Italy'. Lo ha detto David O'Brien, chief commercial officer di Ryanair a Milano, che spiega: 'Air Italy non ha slot interessanti o che ci possono interessare. Credo che Qatar quando ha investito in Air Italy non pensava che Alitalia avrebbe resistito così a lungo'.

O'Brien ha annunciato inoltre che sono 'in corso delle discussioni con l'aeroporto di Olbia per aprire una seconda base in Sardegna'.

'Sarà difficile - ha aggiunto - che ciò avvenga per l'estate ma è una grande opportunità. Per aprire questa seconda base in Sardegna servono più aeromobili e stiamo lavorando per averli'.