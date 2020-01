Anna May Wong, Google ricorda la prima star cinese di Hoolywood

Google ricorda con un doodle Anna May Wong, la prima attrice cinese diventata negli anni '20 una star del cinema americano. Nata a Los Angeles il 3 gennaio del 1905 Anna May Wong ebbe il merito di aprire per prima gli schermi americani a una non caucasian, diventanto un attrice simbolo della comunità sino-americana. E non fu un'impresa da nulla. (SCHEDA ANSA CINEMA)

Il film èThe Red Lantern (1919) con Alla Nazimova, uno di quei polpettoni sull'Oriente misterioso, tanto in voga sia a Hollywood che a Berlino in quegli anni. Trecento cinesine con in mano le lanterne rosse devono sfilare dinnanzi alla macchina da presa: tra queste vi è la piccola Wong Liu, quattordici anni. È la prima volta di colei che diventerà più nota come Anna May Wong, qualche anno dopo, quando, diciottenne, impersonerà la schiava mongola in un film che avrà un grande successo, The Thief of Baghdad (1924), con uno scatenato Douglas Fairbanks. Per la prima volta un'attrice cinese diventava una star del cinema americano, allora assolutamente selettivo, dove gialli, neri, indiani, ma anche i «latins», molte volte, erano relegati a ruoli marginali, ed in genere raffiguravano personaggi negativi.

Dopo il film con Fairbanks, che fece conoscere Anna al di là e al di qua dell'oceano, l'attrice interpretò un'eschimese in The Alaskan (1924); in Peter Pan (1924) fu Tiger Lily, capo-tribù indiana, mentre in Forty Winks (1925) fu una seducente vamp orientale. Pur se costretta in film dove i personaggi, cinesi o giapponesi che fossero, erano calati in storie di uno stucchevole esotismo, Anna ebbe un'attività cinematografica intensa, anche se limitata al ruolo di antagonista.