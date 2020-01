Calciomercato: si apre la finestra invernale, guida ragionata agli acquisti

Sta per cominciare ufficialmente la 'finestra' invernale del calciomercato, per alcuni il 'black friday' del pallone, sicuramente il momento in cui alcuni club cercano l'occasione giusta, e a prezzi abbordabili, mentre altri provano a rimediare ad eventuali carenze emerse in questo primo scorcio di stagione.Non sempre è facile trovare gioielli nascosti o godere di sconti particolari, magari sotto forma di prestito gratuito con obbligo di riscatto, ma per chi ha fatto 'scouting' nel modo giusto le occasioni non mancano. Quella forse più interessante però è già sfumata, perché HAALAND, 19enne bomber del Salisburgo con una clausola rescissoria di soli 20 milioni, ha già scelto il Borussia Dortmund, nonostante il suo agente Mino Raiola (che comunque percepirà una commissione di 15 milioni) abbia provato a spingerlo verso lo United.

Meglio quindi orientarsi su nomi meno famosi, e quindi anche meno cari. Ci sta provando la Roma, che vorrebbe un difensore da far crescere all'ombra di Fazio, Smalling e Mancini: un suggerimento arrivato ai giallorossi via Franco Baldini era stato quello di GUSTAVO HENRIQUE del Santos, 25enne gigante di quasi due metri e passaporto comunitario.Stanco di attendere una proposta ufficiale da Trigoria, ora sta prendendo in considerazione altre offerte, in primis quella della Flamengo, mentre la Roma vaglia la candidatura di un prospetto interessante come il ventenne Facundo MEDINA del Talleres, che ha altri estimatori in Italia. Un altro Facundo, il 18enne PELLISTRI, è il nuovo gioiello uruguayano e già un beniamino dei tifosi del Penarol. Figlio di un contabile e di una pediatra, oltre a giocare non ha mai voluto abbandonare gli studi, e infatti è iscritto ad architettura. Chi è interessato farebbe bene a sbrigarsi, perchè su questo talento c'è già il Boca Juniors, che però a livello di offerte non può competere con i club europei.

Nel Nacional, da sempre arcirivale del Penarol brilla invece la stellina di CHOCHO. Anche il Brasile continua a sfornare talenti, anche se in certi casi le 'botteghe' pauliste e carioca sono diventate care. Ma forsse vale la pena di correre il rischio per gente come LINCOLN (in passato l'Inter ha già provato a prenderlo) e REINIER, gioielli del Flamengo, mentre 'in saldo' è possibile prenere MARX LENIN, talento bisognoso di rilanciarsi dopo l'esperienza all'Avaì. Nel Gremio ci sono invece PEPE', salito di recente agli onori della prima squadra, il difensore capitano dell'under 20 RUAN e soprattutto MATHEUS HENRIQUE, centrocampista che sembra già pronto per l'Europa. ROBSON BAMBU, anche lui difensore, è il gioiello dell'Athletico Paranaense, mentre PEDRINHO del Corinthians cercherà di trascinare la Selecao olimpica ai Giochi di Tokyo (a metà mese, in Colombia, ci sono le qualificazioni del Sudamerica). La Roma è fra gli estimatori di MARCOS PAULO del Fluminense, mentre YURI ALBERTO, attaccante che ha esordito in prima squadra quando aveva solo 16 anni, è già stato etichettato come nuovo fenomeno del Santos. Altro talento è VERON del Palmeiras. Se invece a qualcuno serve un mediano 'alla Gattuso', può puntare sul messicano di passaporto italiano PIZZUTO, 17enne del Pachuca.

E in Europa? Chi cerca talenti da svezzare può rivolgersi al Paris SG che ha un ottimo settore giovanile e campioncini come il difensore centrale COULIBALY, che ha solo 16 anni. Con lui nelle giovanili parigine brillla XAVI SIMONS, che ha Raiola come agente fin da quando era un campione-bambino nelle 'infantili' del Barcellona. A livello di nazionali, per ora gioca per l'Olanda e, a proposito di orange, nell'Ajax sono tanti, come da tradizione, i gioielli da acquistare adesso, prima che diventino troppo cari. Si chiamano MUSAMPA, TASCI e UNUVAR. Ma il calciomercato invernale non è fatto solo di giovanissimi, ci sono anche coloro che vogliono rilanciarsi oppure disposti a sconti pur di trasferirsi, o magari in scadenza a giugno e quindi acquistabili ora per pochi milioni. Ad esempio GIROUD, che lascerà il Chelsea e sarebbe perfetto per squadre come Inter e Roma, che però non possono garantirgli un posto da titolare. Praticamente a costo zero è disponibile anche GOETZE, eroe tedesco dei Mondiali 2014. E che dire dei grandi scontenti come THOMAS MULLER, BALE, MATIC e ISCO? Costano molto a livello di stipendi, ma forse varrebbe la pena tentare: gennaio promette sorprese, quindi è meglio non dare nulla per scontato.