Meteo: arriva il primo freddo autunnale, a partire dal Centronord

Arriva il primo freddo di un autunno che finora ha fatto sempre registrare temperature sopra la media. Da domani la colonnina di mercurio scenderà di 5 gradi, allineandosi ai valori medi del periodo. Il freddo colpirà prima il Centronord e poi il Sud, e sarà accompagnato da maltempo, specialmente nelle regioni meridionali. Il fine settimana, invece, sarà complessivamente discreto, a parte isolati piovaschi in Toscana, Lazio e Campania. Lunedì prossimo, poi, le temperature dovrebbero lievemente e nuovamente abbassarsi. Queste le previsioni di Nikos Chiodetto, meteorologo di 3bmeteo.com.

"Il calo termico che registreremo da domani - spiega - è dovuto alla formazione di una zona di bassa pressione sul Mediterraneo Occidentale, che richiama aria dall'Europa orientale. Il freddo interesserà principalmente il Nord: giovedì mattina non sono escluse gelate in Val Padana, dove si dovrebbe scendere sotto lo zero". Le basse temperature saranno accompagnate da maltempo al Sud, dove il freddo sarà meno forte e arriverà dopo rispetto al Nord: se domani sono previsti acquazzoni e temporali in Sardegna, in serata in Sicilia e Calabria, giovedì toccherà a Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

Al Nord, continua Chiodetto, "ci sarà invece una parentesi asciutta e il sole non mancherà, mentre venerdì è prevista pioggia sulle Regioni Centrali, specialmente nel Lazio. Se poi il weekend sarà complessivamente discreto (e più 'bello' al Nord rispetto alla regioni centrali tirreniche), da lunedì l'area di bassa pressione si sposterà verso l'Atlantico, favorendo la discesa di aria fredda dalla Scandinavia e colpendo anche le Regioni del Centro Italia. "si aprirà quindi - conclude il meteorologo di 3bmeteo.com - una fase prettamente invernale, con qualche rapida perturbazione e una nuova e lieve diminuzione delle temperature". E' infine probabile, ed è una buona notizia per le località sciistiche, la neve a quote e medio basse sulle Alpi.