Renzi: 'Niente elezioni o regaliamo il Paese alla Lega'

'Andare a votare oggi significa regalare a Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri'. Intervistato dal Corriere, il leader di Italia viva Matteo Renzi manda questo messaggio al Pd, aggiungendo che la sua compagine non ha paura di nulla, ma farà di tutto per eleggere un presidente della Repubblica non sovranista. E dopo la manovra non serve un rimpasto, aggiunge, ma si devono rilanciare le infrastrutture, sbloccando i cantieri. 'La crescita zero fa male alle aziende - spiega - e fa crescere il rapporto debito/Pil. Si sblocchino i 120 miliardi che sono fermi nei cassetti'.