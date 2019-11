Cucchi: giudice si astiene su depistaggi, sono un ex carabiniere

Comincia con un colpo di scena il processo che riguarda i depistaggi sul caso Cucchi, il giovane detenuto morto nel 2009 all'ospedale Pertini di Roma. In apertura dell'udienza il giudice, Federico Bonagalvagno, si è astenuto dal processo, che vede imputati otto carabinieri.

Bonagalvagno ha giustificato la sua astensione spiegando di essere un ex carabiniere attualmente in congedo.