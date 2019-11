A Mittal, Jindal non rinnova l'interesse per l'ex Ilva.Oggi scioperano i dipendenti

Il gruppo indiano Jindal nega un interesse per gli asset dell'ex Ilva, dopo la ritirata di ArcelorMittal. "Smentiamo con forza" si legge in un tweet postato sul canale Twitter del gruppo, le indiscrezioni di stampa secondo cui "Jindal Steel & Power potrebbe rinnovare il suo interesse per l'acciaieria di Taranto". Oggi sciopero di 24 ore negli stabilimenti ArcelorMittal di Taranto.