Serie A: in campo Parma Verona 0-1 LIVE

In campo Parma-Verona 0-1 DIRETTA apre il turno infrasettimanale di Serie A.

Parma-Verona 0-1: al 10' del pt, Verre prova ad entrare in area ma sbatte su Darmian, la palla finisce a Lazovic che pesca il jolly

Ha i giocatori letteralmente contati Roberto D'Aversa. Oltre a Cornelius, Inglese, Alves e Laurini la sfida con l'Inter di sabato ha fermato anche Riccardo Gagliolo. Una situazione d'emergenza che il tecnico supererà inserendo Pezzella come terzino sinistro e, a centrocampo, Barillà per Hernani in supporto della fase difensiva. In attacco, dopo la bella prestazione con i nerazzurri, Karamoh dovrebbe essere confermato anche se resta percorribile la scelta Sprocati. Kulusevski sarà invece ancora impiegato nel ruolo di falso nueve. incasa Verona invece Juric può tirare un sospiro di sollievo. Recupera Veloso assente nella gara persa contro il Sassuolo e anche Amrabat sarà regolarmente al suo posto.

Probabili formazioni

Parma (4-3-1-2): 1 Sepe, 36 Darmian, 2 Iacoponi, 3 Dermaku, 97 Pezzella, 33 Kucka, 10 Hernani, 17 Barillà, 44 Kulusevski, 27 Gervinho, 7 Karamoh (34 Colombi, 53 Alastra, 15 Brugman, 23 Camara, 88 Adorante, 93 Sprocati). All.: D'Aversa. Squalificati: Scozzarella. Diffidati: Hernani. Indisponibili: Alves, Cornelius, Inglese, Gagliolo, Grassi, Laurini. Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri, 13 Rrahmani, 24 Kumbulla, 21 Gunter, 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 88 Lazovic, 14 Verre, 20 Zaccagni, 9 Stepinski. (22 Berardi, 96 Radunovic, 3 Vitale, 8 Henderson, 32 Pessina, 66 Tutino, 29 Salcedo, 10 Di Carmine, 27 Dawidowiczi, 25 Danzi, 98 Adjapong). All: Juric Infortunati: Badu, Bessa, Crescenzi, Pazzini e Bocchetti Squalificati: nessuno. Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Quote Snai: 2,25; 3,10; 3,45.