Glisenti: 'Moda elemento integratore di competenze'

"Noi abbiamo scelto e proporremo di portare la moda come elemento integratore di diverse competenze, che è poi lo spirito dell'Expo di Dubai". Così Paolo Glisenti, commissario generale per l'Italia per Expo 2020 Dubai, intervenuto a conclusione della prima giornata del Milano Fashion Global Summit, intitolata 'Supply Chain: l'eccellenza italiana e le strategie dei grandi gruppi del lusso', per dare spazio il giorno successivo a 'Big data: come tutto cambia'. "La moda italiana - ha aggiunto - integra competenze, gusti, stili che vengono da vari territori, quindi anche da vari Paesi. La moda italiana è una bellezza frutto di quest'integrazione armoniosa di competenze e di saperi diversi. Il secondo tema è come la moda rappresenta competenze e saperi di bellezza legati ai territori italiani".

"A noi interessa molto esprimere a Dubai un'identità nazionale, anche nella sua bellezza, portata e generata da saperi dei territori - ha evidenziato Glisenti -. Quindi come la manifattura della moda, ma anche il design e la creatività sono frutto dell'integrazione di questi territori". "Terzo elemento di questa bellezza - ha proseguito - è come la moda è essa stessa un mestiere trasversale ad altri settori. Per esempio noi lavoreremo sui mestieri del cinema, sui costumisti del cinema e su come hanno influenzato la moda e come sono stati influenzati dalla moda". "C'è un progetto sul canale sostenibilità - ha spiegato - che è un progetto complessivo che è trasversale a tutto l'Expo e a tutta la nostra partecipazione per i sei mesi. Però vorremmo cercare di andare un pochino più in verticale su questo tema della sostenibilità, quindi riportare anche qui la sostenibilità alle sue tradizioni, lunghe, secolari, che sono anche la sostenibilità del futuro, ma che l'Italia esprime portandosi dietro la memoria e un'abitudine e una tradizione alla sostenibilità che non nasce oggi e per questo a maggiore possibilità di affermarsi in futuro".