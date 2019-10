Brexit, Barnier: 'Accordo ancora possibile in settimana'

"Anche se è sempre più difficile, un accordo con il Regno Unito è ancora possibile questa settimana": lo ha detto il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier, all'indomani del discorso in Parlamento della Regina Elisabetta, poi ribadito con forza dal premier Boris Johnson. La volontà del governo, è stato affermato, è quella di procedere con l'uscita dall'Unione alla data prevista del 31 ottobre. E nel frattempo si continua a trattare. Il ministro francese per gli Affari europei Amélie de Montchalin fa sapere che Parigi potrebbe appoggiare un'estensione della scadenza, "se il Regno Unito lo chiederà" e se ci sarà "un importante cambiamento politico". Berlino, da parte sua, chiede di mantenere due condizioni: la salvaguardia dell'accordo del Venerdì Santo e l'integrità del mercato unico.

Secondo alcune indiscrezioni, il Regno Unito lunedì sera ha inviato una nuova proposta scritta ma, in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, occorre un testo legale operativo che, al momento, non c'è. Le trattative tra i team Ue e britannico, quindi, proseguono per cercare di trovare una sintesi legale e operativa in tempo utile per l'analisi delle cancellerie prima del summit. Il nodo

principale resta il controllo alle frontiere irlandesi. Stando alle stesse fonti diplomatiche, è fuori discussione la possibilità di un negoziato al Consiglio europeo. Per questo motivo non è da escludere che la trattativa prosegua anche la settimana prossima e sia convocato un vertice straordinario più a ridosso del 31 ottobre.

Maggiore chiarezza sulla situazione è comunque attesa alla riunione degli ambasciatori dei 27, mercoledì pomeriggio, dove Barnier dovrebbe dare un nuovo aggiornamento e raccomandare la possibilità di una nuova estensione, se Londra la chiederà. Tuttavia, appare improbabile che questa settimana Johnson chieda una nuova proroga, nonostante sembri comunque necessaria, per scongiurare una Brexit senza accordo.