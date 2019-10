Forum all'Ansa martedì 15 ottobre alle ore 15 dedicato al caso giudiziario di Stefano Cucchi, morto 10 anni fa. Ospite del direttore Luigi Contu e dei giornalisti della redazione, la sorella Ilaria, che fin dai primi giorni si è battuta per far emergere la verità. Il forum verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di ANSA e su ANSA.it.