Mattarella riceve la famiglia del carabiniere ucciso a Roma

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, accompagnati dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, la mamma, la moglie, il fratello e la sorella del Vice Brigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso nell'adempimento del dovere.



"Il carabiniere Andrea Varriale era armato la notte tra il 25 e 26 luglio". E' quanto precisano fonti dell'Arma dei carabinieri in relazione ad alcune notizie di stampa.



E' stata prelevata dai carabinieri sul posto per effettuare accertamenti la pistola di Andrea Varriale, il collega di Mario Cierciello Rega che era con lui la notte in cui è stato ucciso. La circostanza che Varriale fosse armato era stata già sottolineata dal comandante provinciale dei carabinieri di Roma, generale Francesco Gargaro, nella conferenza stampa dei giorni scorsi. Al contrario il vice brigadiere Cerciello non aveva con sé l'arma.



"Dobbiamo avere risposte ad alcune domande". E' quanto ha affermato in una intervista alla tv americana Abc7news, Craig Peters, il consulente legale della famiglia di Finnegan Lee Elder, il ragazzo arrestato assieme al connazionale Christian Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, riferendosi alle indahini in corso.