Fondi russi, Autonomia e Tav: il governo alla prova

"Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. In gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Vanno gestiti come farebbe un buon padre di famiglia". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte su Facebook.

Fondi russi, Autonomia e Tav. Il governo affronta la prova più difficile dalla sua nascita 13 mesi fa. Domani l'informativa del premier Conte in Parlamento sui presunti rapporti tra Carroccio e Mosca. Mentre Salvini taglia corto sulla Torino-Lione ('Si farà'), anticipando la decisione di Palazzo Chigi e il governatore del Veneto chiede un 'conclave' sull'Autonomia. Il Carroccio è a un bivio. 'Parlare a mezzo stampa non è utile', manda a dire Di Maio a Salvini, ma anche oggi un vertice è saltato.

LA DIRETTA DA PALAZZO CHIGI