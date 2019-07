Il legale di Savoini: 'Parlerà a indagini chiuse'

"Quando sarà depositato il fascicolo del pubblico ministero e avremo modo di studiare le carte renderemo interrogatorio": lo ha detto l'avvocato Lara Pellegrini, difensore di Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia indagato per corruzione internazionale, che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati che lo avevano convocato. "Al momento stiamo discutendo di un'inchiesta giornalistica trasferita in sede giudiziaria e noi preferiamo confrontarci sulle prove raccolte dal pm".

L'avvocato ha spiegato che "se durante l'inchiesta ci sarà un deposito intervento di documenti in relazione a qualche attività istruttoria, Savoini potrebbe anche decidere di rendere interrogatorio". Al momento, a quanto si apprende, l'unica cosa che è stata notificata a Savoini e alla sua difesa è stato solo l'invito a comparire.

Gianluca Savoini "lo conosco da 25 anni, dai tempi dell'Università Statale di Milano. L'ho sempre ritenuto una persona corretta e fino a prova contraria continuerò a ritenerlo persona corretta. Punto", ha ribadito il vicepremier Matteo Salvini da Genova.

"Certo che vado in Parlamento. E' il mio lavoro. Ci vado bisettimanalmente e per il question time durante il quale rispondo su tutto lo scibile umano, sempre", ha spiegato Salvini oggi rispondendo a chi gli ha chiesto de andrà in Parlamento a riferire dei presunti fondi russi alla Lega.

"Assolutamente no". Così ha risposto ai cronisti il procuratore di Milano Francesco Greco alla domanda se ci sia la necessità di sentire il segretario della Lega Matteo Salvini sui presunti fondi russi. "Sono indagini complesse, difficili, lunghe, laboriose e internazionali", ha detto il procuratore di Milano parlando con i cronisti, descrivendo l'inchiesta per corruzione internazionale su fondi russi aggiungendo che "oggi non è previsto nulla, se non un confronto di idee", in relazione a possibili attività investigative o audizioni di testimoni.