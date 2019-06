Maturità 2019, oggi le liste con i nomi dei commissari esterni

Oggi 3 giugno sarà online l'elenco delle commissioni della Maturità 2019 e le liste con i nomi dei commissari esterni escono ogni anno tra gli ultimi giorni di maggio e i primi di giugno, come comunica Skuola.net. I nomi dei commissari per le classi vengono pubblicati on line sul motore di ricerca del Miur "Cerca la commissione" sul sito ministeriale dedicato agli esami di Stato.



Gli elenchi dei nomi, tuttavia, sono già stati consegnati alle segreterie scolastiche, con qualche giorno di anticipo rispetto alla pubblicazione online. Per questo, tanti ragazzi chiedono direttamente alle scuole le liste, o vengono avvisati dagli stessi professori.



La pubblicazione dei nomi dei commissari esterni è molto importante: grazie ai social (ma anche ai metodi più tradizionali), infatti, i maturandi possono costruirsi un certo vantaggio raccogliendo informazioni sui professori esterni membri di commissione. Farlo è molto semplice: una volta pubblicate le liste delle commissioni, può partire la caccia sui social, cercando il loro profilo o la loro scuola, mettendovi in contatto con i loro studenti o iscrivendovi ai gruppi dedicati alla vostra città.