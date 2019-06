Apre apre nuova era servizi, focus sulla Tv

Al via la conferenza degli sviluppatori di Apple, a San Jose' in California. Ha aperto il Ceo Tim Cook, dando il benvenuto agli sviluppatori presenti da diversi paesi del mondo, anche quelli intervenuti "per la prima volta". Cook ha poi mostrato il trailer dello show tv di Ron Moore, dal titolo For All Man Kind, che sarà disponibile su Apple Tv+ a partire da questi autunno. Sottolineando così l'importanza della produzione di contenuti per la Mela e dei servizi in abbonamento che passa anche per Apple News+ per l'editoria, Apple Arcade per i videogiochi e Apple Card la carta di credito che arriverà in estate, già annunciati negli scorsi mesi. Il primo focus è dunque sulla Apple Tv e il suo sistema operativo, tvOS, che ora supporta più utenti ognuno con il suo profilo, migliora l'integrazione con Apple Music e introduce il supporto ai controller di Xbox e PlayStation 4.

Novità anche per l'Apple Watch, a cui l'aggiornamento del sistema operativo concede maggiore autonomia dall'iPhone. L'orologio della Mela avrà un suo negozio di applicazioni, che funzioneranno in modo indipendente dallo smartphone. Sull'Apple Watch arrivano poi gli audiolibri e i memo vocali, insieme a nuove “watchfaces”. Per gli sportivi ci sono gli “activity trends”, che danno più informazioni per monitorare l'attività fisica. L'attenzione è anche alla salute delle orecchie: lo smartwatch ci avviserà se siamo in un luogo troppo rumoroso. Per il gentil sesso arriva il Cicle Tracking, per tenere nota del ciclo mestruale.