Divorzio: ok della commissione Giustizia alla riforma dell'assegno

"Abbiamo concluso l'iter della proposta di legge sull'assegno divorzile e votato il mandato alla relatrice Morani. Lunedì 13 inizierà dunque l'esame dell'Aula". Ne dà notizia Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia della Camera, la quale spiega che "l'iter di questa proposta di legge è stato molto fluido perché l'orientamento di tutti i gruppi, confortati dai contributi degli esperti ascoltati durante l'esame, è stato unanime".

"E' necessario - prosegue Businarolo - adeguare i criteri per stabilire l'entità dell'assegno di mantenimento - in attuazione della sentenza 18287/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione - in modo da superare definitivamente il parametro del tenore di vita tenuto durante il matrimonio e valorizzare, insieme alla durata del matrimonio, altri aspetti, come l'età, le condizioni di salute e la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive del richiedente, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. L'assegno, infatti, dovrà avere in futuro natura assistenziale ed insieme compensativa e perequativa".