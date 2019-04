Copertina sull'incendio di Notre-Dame per il settimanale satirico Charlie Hebdo, che non esita a dare spazio all'interpretazione di un Macron con la cattedrale in fiamme sulla testa. Nel disegno, si vede la faccia del presidente con un sorriso crudele e le torri di Notre-Dame in testa come una corona. Le fiamme si alzano e Macron dice "riforme: io comincio dalla struttura".