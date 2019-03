Incidente su piattaforma petrolifera ad Ancona, 2 feriti e un disperso

Incidente su una piattaforma petrolifera dell'Eni al largo di Ancona: un operaio risulta disperso e due feriti. Si tratta della piattaforma Barbara F a 30 miglia dalla costa di Ancona in cque internazionali. Secondo le prime informazioni una gru avrebbe avuto un cedimento strutturale facendo finire in mare l'operaio che la manovrava.

#Ancona #5mar 9:30, intervento in atto dei #vigilidelfuoco per la ricerca di un operaio caduto in mare a seguito del cedimento strutturale di una gru su una piattaforma petrolifera al largo della costa — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 5, 2019

in una nota l'Eni precisa che la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. "Nella caduta, la gru ha colpito il supply vessel ferendo due persone a bordo dell'imbarcazione. Al momento, l'operatore dalla gru caduta in acqua risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso".