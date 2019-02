"Mamma stira, papà lavora", bufera sui Social per il testo in un libro di scuola

"Mamma cucina e stira", "papà lavora e legge". E' il contenuto del testo di un esercizio di grammatica su un libro di seconda elementare che ha scatenato la bufera sui social. Nella pagina incriminata, postata da una mamma incredula, si chiede ai bambini di scegliere il verbo sbagliato per il soggetto indicato. Per la "mamma" si chiede di scegliere tra "cucina", "stira" e "tramonta", mentre per il papà le opzioni sono "lavora", "legge" e "gracida". "Da non credere", scrive l'autrice del post che in poco tempo ha fatto il giro del web. Inevitabile la ridda di polemiche. "Cose dell'altro mondo", scrivono gran parte degli utenti additando il libro come "ottocentesco". Ma c'è anche chi difende il testo definendo la polemica "inutile e senza alcun senso".