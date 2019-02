Istat, italiani più soddisfatti della vita: voto 7. Baluardo la famiglia

"Nei primi mesi del 2018, la soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita riprende a crescere leggermente dopo la stasi registrata nel 2017, riportandosi così sui livelli del 2016". Lo rileva l'Istat. Ecco che alla domanda 'Attualmente quanto si ritiene soddisfatto della sua vita nel complesso?', in base a un punteggio da 0 a 10 le persone di 14 anni e più danno in media un voto pari a 7 (era 6,9 l'anno precedente).

In Italia la soddisfazione per le relazioni familiari "è sempre molto alta", superiore a quella di ogni altro aspetto della vita: il 90,1% si reputa contento. Se la famiglia continua a rappresentare un baluardo, lo stesso vale per gli amici: aumenta la quota di individui molto o abbastanza soddisfatti per le relazioni amicali (dall'81,7% del 2017 all' 82,5%). Invece "per le relazioni interpersonali prevale un atteggiamento di cautela. Il 77,7% ritiene che 'bisogna stare molto attenti' nei confronti degli altri".

"Aumentano i cittadini che nei primi mesi del 2018 riferiscono un miglioramento della propria situazione economica. La quota di persone di 14 anni e più che si dichiarano soddisfatte per questo aspetto ha ripreso a crescere dopo la stasi del 2017 attestandosi al 53%". Lo rileva l'Istat nel Report sulla soddisfazione dei cittadini, ricordando come nel 2017 era il 50,5%. Tuttavia "la stima varia molto nelle diverse aree geografiche del Paese. A dichiararsi molto o abbastanza soddisfatti è il 60% dei cittadini del Nord, il 52,6% di quelli del Centro e il 43,7% dei residenti nel Mezzogiorno".