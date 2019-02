Muore freddo in auto/casa nell'Aretino

(ANSA) - CIVITELLA IN VALDICHIANA (AREZZO), 11 FEB - Potrebbe essere morte per il freddo la 54enne aretina trovata senza vita all'interno della sua auto, dove viveva da circa un anno, posteggiata in un bosco in località Mariette, nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo). L'allarme ai carabinieri è arrivato da alcuni conoscenti del vicino paese di Ponticino dove lei si recava quasi tutti i giorni cercando di trovare qualcosa da mangiare. Da qualche giorno la donna non scendeva più in paese. Dopo l'allarme i militari hanno trovato il suo corpo riverso nell'auto posteggiata nel bosco al confine con il comune di Pergine Laterina, sempre nell'aretino. Da un primo esame la 54enne sarebbe morta da circa 5 giorni, quando le temperature nella zona la notte scendevano sotto lo zero. Sul posto sono stati chiamati i sanitari del 118 che ne hanno solo potuto constatare il decesso. Intorno all'auto i soccorritori hanno ritrovato numerose icone sacre e un presepe realizzato dalla donna probabilmente nel periodo natalizio.