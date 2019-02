Guardia costiera libica soccorre 100 migranti. Alarm Phone: 'Italia non si assume responsabilità'

Un barcone in difficoltà con 150 migranti a bordo è stato recuperato dalla guardia costiera libica. "Le autorità italiane - scrive Alarm Phone, il servizio telefonico per i migranti in difficoltà in mare aveva ricevuto una chiamata dall'imbarcazione partita da Khoms in Libia - hanno ancora una volta rifiutato di assumersi responsabilità e hanno informato la Guardia costiera libica".

In tarda mattinata l'alert di Alarm Phone su un barcone con 150 persone è in difficoltà al largo delle coste della Libia. "150 vite a rischio! Alarm Phone - si legge in una nota - ha ricevuto la chiamata di una barca partita da Khoms/Libya. Dicono che a bordo ci sono anche 50-60 donne, anche incinte, e 30 bambini. Il motore ha smesso di funzionare. Nessun salvataggio in vista. Le autorità italiane e maltesi sono state informate".

"Abbiamo perso contatto con il barcone - dice Alarm Phone due ore dopo - e non siamo più in grado di comunicare con le persone a bordo. Le autorità italiane hanno ancora una volta rifiutato di assumersi responsabilità e hanno informato la Guardia costiera libica. Noi temiamo che i migranti siano ora ricondotti negli orribili campi di detenzione in Libia".

Sono stati soccorsi - spiegano più tardi fonti italiane - da una motovedetta della Guardia Costiera libica i migranti che erano a bordo di un gommone in difficoltà segnalato da Alarm Phone. La Guardia Costiera di Tripoli ha assunto, dicono le stesse fonti, il coordinamento delle operazioni di soccorso, in quanto l'imbarcazione si trovava nell'area Sar di sua competenza, e ha inviato un mezzo nell'area.

Al termine delle operazioni di salvataggio sono stati recuperati circa cento migranti.

"Gommone con 100 immigrati individuato e recuperato dalla Guardia Costiera Libica. Tutti salvi, tutti tornati da dove erano partiti. Bene", dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. commentando l'intervento di oggi nel Mediterraneo centrale.