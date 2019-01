Bono a Davos per il World Economic Forum: 'Il capitalismo non è immorale ma è 'amorale''

Il capitalismo non è immorale, ma è amorale". Lo ha detto il frontman degli U2, Bono Vox, parlando al World Economic Forum di Davos. Il capitalismo ha portato via più persone dalla povertà di "qualsiasi altro sistema" ha aggiunto Bono - secondo quanto riportato dal National Post - ma il capitalismo è anche "una bestia selvaggia e se non addomesticata può divorare un sacco di persone lungo la strada". Per Bono, coloro che non hanno beneficiato del capitalismo stanno spingendo "la politica verso il populismo". Il leader degli U2 ha anche detto di aver cambiato idea sul Fondo Monetario Internazionale, un'istituzione che una volta considerava il "Grande Satana" per la sua "prepotenza nei confronti delle economie emergenti", ma ora grazie al direttore generale Christine Lagarde, il Fmi è cambiato.