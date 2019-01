Primo colpo del mercato, Fiorentina ufficializza Muriel

E' della Fiorentina il primo colpo del mercato di gennaio: il club viola comincia il 2019 annunciando un nuovo acquisto, l'attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex Udinese e Samp. Il giocatore, atteso a Firenze già domani per le visite mediche, approda in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto fissata ad una cifra intorno ai 13-14 milioni di euro. Il club viola ha vinto la concorrenza del Milan

Nato a Santo Tomás, in Colombia, il 16 aprile 1991, Muriel vanta già esperienze nel campionato italiano avendo indossato le maglie del Lecce, dell'Udinese e della Sampdoria collezionando in tutto 165 presenze con 43 reti mentre con la propria nazionale ha disputato ad ora 22 partite. Sull'attaccante colombiano in questi giorni si era accentrato anche l'interesse del Milan ma la Fiorentina attraverso il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino si era mossa già da qualche tempo strappando la piena disponibilità del giocatore il quale ha deciso di rispettare la parola data al club viola. L'arrivo di Muriel permetterà a Stefano Pioli di avere un'alternativa in più in zona-gol dove finora la sua squadra ha accusato diversi problemi. Il mercato viola non sembra comunque destinato a fermarsi: la Fiorentina è accostata in questi giorni al giovane centrocampista del Napoli Diawara mentre in uscita, dopo aver già ceduto in prestito gli esterni Maxi Olivera all'Olimpia Asuncion e Gilberto alla Fluminense, risultano il centrocampista offensivo Eysseric che potrebbe tornare in Francia e l'attaccante classe '83 Thereau. Quanto al programma di lavoro, dopo questi giorni di riposo, il gruppo viola si radunerà il prossimo 5 gennaio a Firenze dove svolgerà test e allenamento al centro sportivo, in serata poi partirà per Malta per un breve ritiro: in programma il 9 gennaio un triangolare con le squadre locali del Gzira e dell'Hibernians.