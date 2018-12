Brexit, niente voto di ratifica fino al 7 gennaio

Niente voto di ratifica alla Camera dei Comuni prima di gennaio sull'accordo per la Brexit raggiunto dalla premier Theresa May a novembre con Bruxelles. Lo conferma l'ordine dei lavori presentato oggi dalla ministra per i Rapporti con il Parlamento, Andrea Leadsom, e fatto trapelare dall'opposizione laburista. La ratifica, prevista per l'11 dicembre, ma poi rinviata di fronte alla prospettiva certa d'una bocciatura, non è infatti in calendario la prossima settimana, ultima prima della pausa natalizia che durerà fino al 7 gennaio.

"Il governo ha appena confermato che non ci sarà il voto cruciale (sulla ratifica) prima di Natale e non è stato in grado di annunciare l'agenda dei lavori per la settimana successiva al 7 gennaio", sottolinea in un tweet l'ufficio del Chief Whip (capogruppo) del Labour.



"E' ovvio che non è atteso un 'progresso' sufficiente" dai colloqui che la premier Theresa May sta intavolando a Bruxelles per ottenere rassicurazioni aggiuntive sul backstop: il meccanismo vincolante di garanzia a tutela del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord visto come fumo negli occhi da molti deputati della sua lacerata maggioranza parlamentare.

Al riguardo gli unionisti nordirlandesi del Dup, alleati vitali del governo Tory, hanno ribadito di essere disposti a continuare a garantire sostegno alla premier e a votare contro un'eventuale mozione di sfiducia all'esecutivo solo a patto che l'accordo sulla Brexit - nel suo testo attuale e in mancanza di correzioni concrete - non sia sottoposto a ratifica.