Turista stacca frammento laterizio al Colosseo, denunciato

Un altro turista alla ricerca di un souvenir esclusivo è finito nei guai ieri pomeriggio quando gli addetti alla vigilanza del Parco Archeologico del Colosseo lo hanno sorpreso subito dopo aver staccato un frammento di laterizio che si è infilato in tasca.

L'uomo, un cittadino indiano di 47 anni, lo ha staccato durante una visita guidata all'interno dell'Anfiteatro Flavio. I vigilantes hanno immediatamente fermato il turista, consegnandolo ai carabinieri del Comando di Piazza Venezia, in servizio di vigilanza dinamica insieme ai militari dell'8° Reggimento Lazio. Il frammento di laterizio è stato recuperato e restituito al personale della Sovrintendenza mentre il turista indiano è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato