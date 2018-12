Papa, con Abu Mazen abbiamo parlato del tema dei due Stati

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il leader della Palestina Abu Mazen.

Nell'incontro "ci si è soffermati sul cammino di riconciliazione all'interno del popolo palestinese, nonché sugli sforzi per riattivare il processo di pace tra Israeliani e Palestinesi e raggiungere la soluzione dei due Stati"; "un'attenzione particolare è stata riservata allo status di Gerusalemme, sottolineando l'importanza di riconoscerne e preservarne l'identità e il valore universale di Città santa per le tre religioni abramitiche". Lo riferisce la Santa Sede sottolineando che si è parlato anche degli altri conflitti in Medio Oriente e della necessità di contrastare il fondamentalismo. Il colloquio, durato 20 minuti, si è svolto in un clima molto cordiale.

Francesco ha donato a Mahmoud Abbas il suo Messaggio per la Pace e il leader palestinese ha replicato che in questo tempo di Natale "pregheremo per la pace". Infine nei saluti Abu Mazen ha detto al pontefice: "Contiamo su di te".