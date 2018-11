Sfreccia in A14 e litiga con la polizia, denunciato Fenati

Multato per velocità pericolosa e denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale dagli agenti della Stradale che lo avevano fermato in A14 verso nord dopo il casello di Civitanova Marche (Macerata). Nuova disavventura, questa volta estranea al mondo delle corse, per il pilota ascolano Romano Fenati sorpreso la sera del 16 novembre scorso a sfrecciare in autostrada ben oltre i limiti di velocità ma anche segnalato perché avrebbe inveito contro gli agenti e tentato di impedire la verbalizzazione. Un conto da 126 euro con pagamento ridotto entro cinque giorni di 57,50 euro, reso più salato dalle implicazioni penali.

Il 9 settembre scorso il 22enne aveva tirato il freno alla moto del pilota Stefano Manzi nel Gp di Moto 2 a Misano 'guadagnandosi' una squalifica fino a fine anno: nel 2019 però tornerà alle corse ma in Moto 3. Correva dal nonno in ospedale ad Ancona, ha spiegato oggi il pilota in un post sul proprio profilo Facebook a proposito dell'eccesso di velocità: si stava recando agli Ospedali Riuniti per stare vicino al congiunto dopo aver ricevuto la comunicazione sulle sue gravissime condizioni.