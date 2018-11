Cei, cambia la preghiera del Padre Nostro. Nuova versione anche per il Gloria

Cambia la preghiera del Padre Nostro. Il testo della nuova edizione del Messale Romano sarà sottoposto alla Santa Sede "per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del 'Padre Nostro ('non abbandonarci alla tentazione') e dell'inizio del 'Gloria' ('pace in terra agli uomini amati dal Signore')". Lo comunica la Cei.

Arriva Servizio nazionale di tutela anti pedofilia - I vescovi italiani hanno deciso di creare presso la Cei un 'Servizio nazionale per la tutela dei minori e le persone vulnerabili'. Lo strumento di lotta alla pedofilia vedrà il coinvolgimento di esperti e anche di laici.